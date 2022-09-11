В Антарктиде зафиксировали самую теплую зиму: к станции Вернадский начали наведываться пингвины

В этом году зима в Антарктиде стала самой теплой за все время наблюдений на станции Академик Вернадский. Средняя температура воздуха в зиму составляет -2.13°С. Это на 0.4°С теплее предыдущего рекорда, установленного в 1998 году.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Отмечается, что аномалия тепла охватывает большую часть Западной Антарктики, Антарктический полуостров (возле которого о. Галиндез) и акваторию моря Ведделла за ним.

В то же время, по словам полярников, еще полвека назад привычной для этих краев была среднезимняя температура около -10°С.

Низшую среднезимнюю температуру зафиксировали в 1958: -17.43°С. Тогда же, в августе, была отмечена и самая низкая температура воздуха за более 70 лет наблюдений: -43.3°С.

В этом же году абсолютный минимум температуры воздуха едва пересек отметку -8°С. Таким образом, возобновились его самые теплые рекорды для июля и августа за все годы наблюдений. Как правило, самые низкие значения температуры за год бывают в пределах -15...30°С.

Как и в 1998-м, в этом году из-за теплой зимы вокруг «Вернадского» не образовалось ледового покрова, а лишь время от времени акваторию «упаковывал» плавучий битый лед.

Поэтому украинские полярники могли поддерживать навигацию и проводить морские научные исследования почти на протяжении всей антарктической зимы.

А вот изучать свойства снежинок вьюг, к сожалению, не удалось, ведь снег шел преимущественно влажный и склонный к слипанию. Для упомянутого же исследования нужен сухой снег, переносимый ветром бескрайними просторами льда и ледников.

Тем временем теплая погода способствовала повышению влаги в атмосфере, а следовательно – увеличению количества осадков. Пока они все равно в виде снега: на конец зимы высота снежного покрова возле Вернадского пересекла отметку 2,5 м и продолжает приближаться к рекордным прошлогодним 3 метрам.

Такие снегопады очень донимают наших зимовников, ведь влажный снег – тяжелее, поэтому чистить его – сложнее.

Но есть и хорошие новости: из-за отсутствия льда к «Вернадскому» уже наведываются пингвины. Пока на разведку, но предполагаем, что большое возвращение этих птиц уже не за горами.

Заметим, что время года в Южном и Северном полушарии идут в противофазе: когда в Украине лето, в Антарктиде зима, а сейчас там началась весна.