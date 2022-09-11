«Екатерина = путин»: В Одессе разрисовали памятник российской императрице

В Одессе разрисовали памятник основателям города, известный как памятник Екатерине II.

Фотографии этого появились в Twitter.

На памятнике красной краской написали «Екатерина = путин».

Как известно, в Одессе не утихают споры вокруг памятника основателям Одессы. Также « претенденты на демонтаж » в Одессе являются памятники: Екатерине II, Пушкину, Суворову, потемкинцам и Александровская колонна.

19 сентября состоятся общественные обсуждения в форме интернет-конференции по решению судьбы Екатерины II.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею демонтировать памятник основателям Одессы, который в народе известен как памятник Екатерине II. Одесские депутаты должны подать соответствующее заявление в Минкульт.

Одесситы создали две петиции для сноса памятника основателям Одессы, известного как памятник Екатерине II. В одной из них предлагается установить на площади на памятник американскому актеру Билли Геррингтону. Обе петиции набрали 25 тысяч подписей и были рассмотрены Президентом. Владимир Зеленский в двух случаях ответил, что судьбой Екатерины II должна заниматься одесская мэрия.

Напомним, в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Геннадий Труханов заявил , что выступает против сноса памятника Екатерине II и за поиск компромисса с россией.