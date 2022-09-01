«Борітеся — поборете, Вам Бог помагає»: В деоккупированном городе под пропагандистским плакатом были строки поэмы Шевченко

В освобожденном от российских оккупантов украинском городе воины ВСУ сорвали пропагандистский плакат, а под ним оказался отрывок из поэмы Тараса Шевченко «Кавказ».
Видео, как это происходило, записал один из украинских защитников.
На пропагандистском плакате, который был размещен на билборде и который сорвали украинские воины, была надпись «Мы с Россией один народ». Один из бойцов по опоре конструкции добрался до плаката и содрал его. Оказывается, его наклеили поверх борда со строчками Тараса Шевченко.
- І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая! – процитировал поэта украинский воин.