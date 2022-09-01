«Мы сами справимся с психологическим давлением на врага!»: Маляр попросила не распространять преждевременную информацию о деоккупации территорий

Заместитель министра обороны Анна Маляр призывает преждевременно не распространять информацию об увольнении украинских военных населенных пунктов.

Об этом она написала в Telegram.

«Благодарю всех неравнодушных, но мы сами справимся с психологическим давлением на врага! Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. К сожалению, сейчас сетями распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующих действительности. Среди так сказать «уволенных» в ваших постах встречаются населенные пункты, частично контролируемые ВСУ и там продолжающиеся бои, а есть даже такие, увольнения которых нет в планах на ближайшие дни», - отметила Маляр.

По ее словам, говорить о том, что населенный пункт наш, можно, когда он уже «зачищен», а правоохранители провели стабилизационные мероприятия.

«То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по увольнению!», - добавила замминистра.

Напомним, ранее Минобороны просило украинцев не называть виды оружия, которое ВСУ используют против россиян.