«У нас тут п*здарезы каждый день»: Оккупант рассказывает про тяжелые бои на Харьковщине и просит жену помочь ему

Российский военный, который находится под Изюмом в харьковской области рассказывает, что тяжелые сражения, а также просит «всех поднять на уши».

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный украинской разведкой.

- 14-ого числа у меня бы закончился контракт, 14-ого числа. Мне прибавили (продлили, - ПН) его до 9 октября. Я ах*ел, комбат, не знаю. Я тебя очень люблю, деньги идут, всех не вывели, парней может быть будут. Тут иду бои, п*здец, Анжела. Это мрак.

- Я слышу по новостям. Ты где? В каком месте? Изюм?

- Изюмский район, деревня Копанки. У нас тут п*здорезы каждый день, я не могу все рассказать. Давай, я тебя очень люблю. Помогай. Поднимай всех на уши.

Напомним, что ранее опубликованном перехвате военный рф говорил, что ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине: «Поменяем позицию - по нам х*ярят, опять поменяем - по нам х*ярят».