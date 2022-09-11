Молдова запретила своим авиакомпаниям возобновлять полеты в россию

Управление гражданской авиации Молдовы запретило Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты в москву, ссылаясь на директивы ICAO и EASA.

Об этом сообщает молдавский регулятор.

Ранее, 9 сентября Air Moldova объявила об открытии рейсов в москву с 1 октября. Компания утверждает, что данное решение является реакцией на многочисленные обращения граждан Молдовы, находящихся на территории россии и желающих вернуться домой за билетами, приобретенными до 24 февраля.

Правительство страны приостановило рейсы из Кишинева в москву из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним, как виакомпания Wizz Air 11 августа заявила о возобновлении полетов в россию – оправдывались «спросом пассажиров». Но через некоторое время виакомпания Wizz Air сняла с продажи на своем сайте ранее выставленные на продажу билеты на рейсы из Абу-Даби в москву и обратно.