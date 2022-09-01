Португалия после 24 февраля не выдала ни одной «золотой визы» россиянам

Португальская служба по вопросам иностранцев и границ с начала полномасштабного вторжения россии в Украину получила запросы от десяти граждан рф на получение так называемых «золотых виз», но не удовлетворила ни один из них.

Об этом сообщает Publico.

Известно, что еще в марте Португалия решила приостановить выдачу «золотых» виз для граждан рф и беларуси в связи с войной против Украины, но это не мешало им подавать такие заявки в течении года.

В мае Служба по вопросам иностранцев и границ Португалии сообщала, что интерес к «золотым визам» вырос на 94% по сравнению с прошлым годом, а сама схема принесла стране 53,8 миллиона евро.

Схема «золотых виз» позволяет гражданам из других стран получить возможность проживания в стране при условии выполнения определенных требований и инвестирования указанной суммы денег – для Португалии она составляет миллион евро.

Продажа гражданства не гражданам ЕС позволяет таким инвесторам стать гражданами Евросоюза, получая свободу передвижения и доступ к финансовым системам блока.

Напомним, совет ЕС принял полную приостановку упрощения визового режима с россией.