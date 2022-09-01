В москве путин помпезно открыл колесо обозрения – не проработав и дня оно сломалось

10 сентября, на день города в москве состоялось помпезное открытие колеса обзора с участием президента рф владимира путина, однако скразу после открытия оно перестало нормально работать.

Видео с неработаюшим колесом, которое назвали «Солнце Москвы», опубликовали пользователи Telegram.

На следующий день, 11 сентября, жителям города, которые купили билеты и пришли покататься, сообщили, что колесо обзора закрыто. В качестве приины назвали якобы калибровку механизмов. Также им предложили сдать ранеее купленные билеты.

Стоит отметить, что празднование дня города совпало с бегством российской армии из Харьковской области, что вызвало шквал критики со стороны россиян.