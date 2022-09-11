В трех освобожденных районах Харьковщины полиция возобновила свою работу

Полицейские уже работают на освобожденных территориях Харьковской области.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

«Восстановили свою работу подразделения полиции в Изюмском, Чугуевском и Купянском районах», - говорится в сообщении.

В полном объеме полиция осуществляет свои полномочия по охране публичного порядка, фиксации и документированию преступлений и правонарушений, противодействию преступности, защищает права и свободы местного населения от противоправных посягательств.

В полицию можно сообщить о следующем:

- о фактах смерти или ранения людей,

- обстрелы или хищения имущества,

- лишение свободы или совершение насильственных действий или пыток,

- ограбление, незаконное завладение транспортными средствами,

- информацию о лицах, поведение которых вызывает подозрение и действующих в интересах противника, коллаборантов, вербовщиков, корректировщиков, наблюдателей и т.д.

По указанным вопросам жители могут обратиться к следующим подразделениям полиции ГУНП в Харьковской области, контакты которых есть по ссылке.