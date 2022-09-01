«Мы все умерли и возродились заново»: Ким и Сенкевич поздравили николаевцев с днем города, который выпал на 200-й день войны

Мер Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравили жителей Николаева с днем города, который выпал на 200-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Видеопоздравления чиновники опубликовали в своих Telegram-каналах.

По словам городского головы, Николаев называют городом Героев уже не только по Украине, но и по всему миру и николаевцы заслужили его. Сенкевич рассказал про Героев, благодаря кому Николаев остается непокорным городом.

Сапер Иван Зацепин , разминирует территорию города и области и за время полномасштабной войны. Вместе со своим подразделением Иван уничтожил более 3 тысяч вражеских снарядов. Мужчина три года защищал нашу страну на Востоке, а теперь бережет Николаев от вражеских мин.

«Герои все наши спасатели. Они самыми первыми прибывают на места обстрела и первыми предоставляют помощь людям, рискуя своими собственными жизнями и здоровьем», - добавил Сенкевич.

Учительница младших классов Елена Георгиевна. Школу, где она работала, российские оккупанты цинично обстреляли. Теперь Елена Георгиевна ведет уроки со своего дома, а на переменах стирает вещи наши военных. После уроков готовит для низ горячие обеды и выпекает сладости, сын женщины также служит в армии.

«Всем нашим учителям и преподавателям пришлось расширить свою профессию, а свободное время посвятить помощи другим. Военным, детям, стареньким людям и тем, кто потерял свои дома», - сказал мер.

Так же само помогает другим и Виктор. Он вместе со своими друзьями каждый день без выходных и отпусков выдает гуманитарную помощь николаевцам. Продукты питания, лекарства, одежда, средства гигиены. За 200 дней полномасштабной войны их волонтерский штаб поддержал больше 100 тысяч наших жителей. Виктору и всем нашим волонтерам под силу все.

«Они и накормят, и оденут, достанут с заграницы любую вещь, а главное - поддержат добрым словом».

Учительница Елена Георгиевна Волонтер Виктор.

На уровне со взрослыми помогает николаевцам и 5-летняя Вероника. Девочка еще не умеет хорошо читать, но уже знает цену нашей свободы и абсолютно точно никогда не предаст родную страну, потому что в таком маленьком возрасте ей пришлось отложить игрушки и идти с мамой в волонтерский штаб и также делать свои маленькие шаги к большой победе.

Наши неутомимые врачи, которые спасают жизни николаевцам просто во время обстрелов. Кто-то через весь город ездит к своим пациентам, кто-то ночует в больнице, чтобы не тратить время на дорогу и всегда быть наготове. Это подтвердит врач-акушер Людмила Чинякова. В начале марта, она по видеосвязи помогла медсестре в селе Кандыбино принять роды. Тогда оккупанты не разрешили беременной женщине выехать в роддом. Людмила Борисовна помогла онлайн. Мальчика назвали Метвеем. Герой и ее коллега, заведующий отделением реанимации и анестезиологии в больнице скрой помощи Дмитрий Федоренко. Которые первые три месяца войны просто жил в своем кабинете в больнице и спасал вместе со своей командой сотни жизней.

Людмила Чинякова с пациенткой. Дмитрий Федоренко.

Неутомимо работают для наших жителей нашего города и коммунальщики. Виктор Остапик - тракторист коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», который доставал подбитые российские танки с полей для наших военных и его коллега Руслан Черный, который ежедневно проверяет и ремонтирует трамвайные пути, чтобы городской электротранспорт курсировал городом. Также Сергей Бощенко, на предприятии «ЭЛУ-автодорог» работает уже больше десяти лет. В марте он вывез ни одну единицу техники с окраин города для наших военных. А его коллега, высококвалифицированный водитель спецтеники Владимир Емельнянеко в это время стоил блокпосты по всему городу. Это Ян Смирнов, который вместе со своей бригадой каждый день ремонтирует городские водопроводные сети и Петр Дубяга, машинист крана, который в самые тяжелые дни для Николаева помогал разбирать завалы и спасать жизни николаевцев.

«Все работники наших коммунальных служб - герои. Каждый своим трудом они делают все возможное, чтобы тем, кто остался, было комфортно в нашем городе, а тем, кто уехал - было куда возвращаться», - подчеркнул городской голова.

Виктор Остапик. Руслан Черный. Сергей Бощенко. Владимир Емельнянеко. Ян Смирнов. Петр Дубяга.

Мер подчеркнул, что никто бы не знали про все, что происходит в нашем городе, если бы не оператор «Суспільного» Юрий Руденко.

Юрий Руденко.

«Это его глазами николаевцы и все украинцы видят наш город, наблюдают за тем, как мы боремся против врага, как мы теряем и получаем. Уверен, настанет время и Юрий Руденко обязательно зафиксируют на камеру как мы празднуем нашу победу. Про нее напишут и все остальные журналисты, которые рассказывают миру правду про нашу борьбу за Независимость», - сказал Сенкевич.

Александр Сенкевич также поблагодарил украинских военных а в частности тех, кто в феврале и марте защитил наш город.

«Это бойцы 59-ой бригады, 79-й, 80-й, морские пехотинцы 35-й и 36-й бригады, артиллеристы 406-й бригады, 10-ая морская авиационная бригада и 145 ремонтный полк. Наши пограничники, нацгвардейцы, правоохранители и все николаевцы, которые стали частью ТРО», - сказал он.

«Город героев, город сильных и непобедимых людей. В День Николаева я желаю всем нам верить в Вооруженные силы Украины и нашу победу. Слава Николаеву, Героям Николаева слава», - подытожил он.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким напомним, что день города выпал на 200 день полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую землю.

«За это время мы изменились, изменилась вся страна. Мы все умерли и возродились заново другими людьми, едиными, мужественными и смелыми. Все это время наша команда была тут, в Николаеве, вместе с военными, с ТРО, коммунальными службами, МЧС, всеми, кто помогает нашим военным, чтобы быстрее достичь победы», - сказал Ким.

Губернатор Николевщины добавил, что из 200 дней область не обстреливали всего 29 и 6 этих дней - были за прошедшие две недели.

Также за 200 дней было создано больше 17 тысяч мест для вынужденных переселенцев переоборудовано 28 образовательных учреждения для размещения ВПО, а 90% инфраструктуры, которая была уничтожена из-за внешней агрессии, было отремонтировано.

Ким надеется, что вскоре ВСУ отобьют Херсон и городские власти смогут возобновить водопровод, который был повреждён в апреле.