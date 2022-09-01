Коммунальщики ликвидируют последствия очередного обстрела Николаева

В воскресенье, 11 сентября, сотрудники коммунальных предприятий, ликвидируют последствия ночного обстрела.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

Известно, что ночью, ориентировочно в 02:50 Николаев подвергся мощным обстрелам. В результате попадания во двор пятиэтажки один подъезд практически уничтожен пожаром и взрывом.

С самого утра коммунальные работники приступили к уборке последствий обстрелов. С помощью спецтехники бригады КП «ЭЛУ-автодорог» и КП «Николаевские парки» разбирают завалы, вывозят строительный мусор и наводят порядок на прилегающей территории.

«Спасибо нашим неутомимым труженикам за ежедневный труд», - добавили в сообщении.

Напомним, что в Николаеве из 595 поврежденных многоэтажек временно отремонтировали уже 101 дом – в зданиях закрывают выбитые окна.