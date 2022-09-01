В украинской разведке считают, что российские летчики планируют побег в страны Южной Америки

На фоне отступления российской армии, в военной среде россии ведутся разговоры о неизбежности поражения и привлечении к ответственности всех участников агрессии против Украины поэтому они попытаются бежать.

Об этом сообщает ГУР.

Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил россии семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия.

Так же как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки.

Военная разведка Украины обнародует личные данные летчиков 14 армии ВВС и ПВО города Екатеринбург, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, что согласно ранее опубликованному опросу, все больше россиян не хотят продолжения войны с Украиной.