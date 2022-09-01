Турецкая компания представила концепт украинского завода Bayraktar, который собираются построить на Киевщине

Турецкая компания Baykar представила концепт завода по производству дронов, который планируется построить в Киевской области. На заводе планируется выпуск моделей TV2 и Akinci.

Об этом сообщает Defence Express.

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар, на днях встретившийся с Президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердил это в комментарии изданию.

По его словам, общая площадь центра Baykar в Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек.

Как известно, турецкая компания Baykar, известная производством боевых беспилотников Bayraktar, заявила о поддержке Украины и невозможности поставки своих БПЛА в Россию.

Напомним, что ранее пресс-секретарь путина пообещал, что Россия уничтожит завод по производству Bayraktar, который в Украине намерена построить компания зятя Эрдогана.