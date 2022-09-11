В Николаевской станции переливании крови простят прийти доноров всех групп отрицательного резуса

Николаевская станция переливания крови просит горожан о помощи.

Об этом сообщают в социальных сетях станции.

Станции необходима кровь всех групп отрицательного резуса и тромбоциты 2-й группы.

«Дорогие доноры, завтра, 12 сентября Николаевская областная станция переливания крови ждёт носителей групп I(-), II(-), III(-) и IV(-)! Также нужны тромбоциты II(+). ЖДЁМ вас с 8.00 до 13:00. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!» - сказано в сообщении.

Напомним, продолжается сбор средств на лечение маленького жителя Николаева, у которого обнаружили редкое генетическое заболевание.