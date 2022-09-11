Если будет гарантирована безопасность, то первым откроют Львовский аэропорт, - министр Кубраков

Технически для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель, однако практически это можно сделать только при гарантированной безопасности.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает "Интерфакс-Украина".

– Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что, как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии, прежде всего, от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь, - сказал министр.

Отвечая на вопрос, Кубраков подчеркнул, что основное препятствие для возобновления полетов гражданских судов – безопасность, а не технические вопросы.

Украинское небо закрыто для полетов гражданских самолетов с первого дня полномасштабной военной агрессии России – с 24 февраля этого года.

В конце июля Закарпатский облсовет решил выделить 26 миллионов гривен Ужгородскому аэропорту, а глава облсовета Владимир Чубирко выразил уверенность, что его удастся запустить «через месяц-другой». Однако через несколько дней глава Закарпатской ОГА Виктор Никита опроверг это заявление.