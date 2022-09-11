В Черногории хотят поддержать ЕС в вопросе отмены безвизового режима для россиян

Черногория во всем должна быть на стороне Европейского союза, даже когда речь идет об остановке безвизового соглашения с россией.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, передает черногорское издание «Dan».

«Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», - заявили в министерстве.

Если бы правительство согласилось с мнением министра иностранных дел, это практически означало бы введение виз для граждан российской федерации.

С 2008 года между Черногорией и россией действует соглашение о безвизовых поездках граждан.

Издание указывает, что с 1 июня по 14 августа 2022 года государственную границу на въезде в Черногорию пересекли 48 193 гражданина россии, что на 15% больше, чем за тот же период 2021 года.

Напомним, Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с россией.