ВСУ перед контрнаступлением запускают в сторону врага агитационные снаряды с инструкцией сдачи в плен

Украинские военные, перед контрнаступлением запускают в сторону позиций врага агитационные снаряды с инструкциями, как сдаться в плен.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

По словам Маляр, эта практика - один из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета.

«Перед тем как продвигаться вперед, наши защитники передают привет российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен. Иначе украинской земле их ждет только смерть», - добавила она.

Маляр также опубликовала видео, в котором говорится, что агитационные снаряды содержат листовки, которые призывают врага сдаться в плен и инструктируют, как это сделать. Уточняется, что в каждом снаряде – 1,5 тысячи таких открыток.

«Мы выставляем время полета снаряда, чтобы разрыв был прям над целью и агитационные бумажки разлетелись на большую территорию», - добавил военный.

Напомним, как оккупант из «лнр» в Снигиревке нашел украинскую «визитку» с предложением сдаться в плен, и сбежал: «Ночью написал СМС, мне указали, куда двигаться».