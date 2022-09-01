«Наступление прос*али»: Оккупант рассказывает об удачном ударе ВСУ на Харьковщине

Военный рф, находясь в Харьковской области, рассказывает об удачном наступлении ВСУ, реальном отношении командования к солдатам и отсутствии морального духа.

Об этом сообщает ГУР.

- У тебя там че, как?

- Да х*й его знает, че нах*й п*здец. Если нах*й сейчас не придете к нам нах*й нам п*зда.

- Не Вань, там силы подтягиваются, подтягиваются силы.

- Как бы тут п*здец, сейчас нас вообще блин такое очко тут, еб*ть нах*й. Он бл*ять трассу уже отрубают нах*й на Купянск, а если ее обрежут, то это все, п*зда, бородович нах*й. Не БК, них*я, не топлива, ниче.

- М да... Дай Бог, чтоб так не было, нах*й, у нас же тоже там не дураки. Я думаю, они этого не дадут сделать.

- Я не знаю, Ден, я не знаю, х*й его знает, я за последнее время вообще в ах*е. Просто, ну такие силы отсюда вывели, еб*ть и оставили нах*й, я тебе говорю, прсото с гулькин х*й, где я стою нах*й, вон стояла бригада, еб*ть. Ну они че-то думают так, х*й знает, просто я говорю, вот вообще разочаровался в этой х*йне, п*зда как. Х*й знает, вообще, че делать, нах*й: либо у*бывать, прорываться, выбиваться отсюда нах*й, либо че х*й его знает, либо стоять нах*й.

- Мда.. Ну вам надо как-то нах*й, на связь выходить с высшими.

- Да им пох*й вообще всем, я тебе говорю, мы только с п*здореза вышли без БК, без топлива, еб*ть, у нас нах*й, выходит комкор и разворачивает.

- Разговаривал с кентами с 9-ки, короче, когда все это началось, когда в наступление эти пошли. Они говорят, вышли внезапно, никто даже нах*й ничего не понял. Они бл*ть вышли и не просто артиллерия не работала, никто бл*ть не работал, а мы бл*ть отступаем. Они начали отступать, уходят короче до нуля, их там встречают, короче туда прилетает какой-то х*й с бугра министерский и начал короче их там останавливать, начал орать там: «Вы, ты, ты че бл*ть там? Все назад!». Они короче его послушали, говорит: «Вы говорит, все сказали?», он "Вы че там, бл*ть, трусы?!», - «Вы все сказали?», говорит, он типа все. Ну говорит: «Ну и все, мы пошли дальше, все пока нах*й».

- А, ну понял.

- И пох*ярили, потому что говорит, это не наша вина, не наша.

- Ну, кончено то, что про*бали.

- «Это вы все бл*ть прос*али. Вы ведь, нах*й просто наступление прос*али».

Напомним, что ранее оккупант рассказывал про тяжелые бои на Харьковщине и просит жену помочь ему «У нас тут п*здарезы каждый день».