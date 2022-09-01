Российские оккупанты из-за успехов ВСУ отказались от проведения «референдумов» на Донбассе и Юге Украины

российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о «присоединении к россии» ОРДЛО, а также оккупированных территорий Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщает «Медуза».

Собеседники издания пояснили, что единственная причина этого решения – успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Источники подчеркнули, что связанные с кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в россию:

- ******* [поспешно уехали] все. Поступил приказ ехать домой.

В Херсонской области российские политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

В самом начале полномасштабной войны в кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а потом и на 11 сентября, а затем на 4 ноября.

Уже на следующей неделе оккупационные «военно-гражданские администрации» украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы «поставлены на стоп», «о ноябре речь уже не идет».

Собеседники «Медузы», близкие к кремлю, подчеркнули: российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования – это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины.