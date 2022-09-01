Президент Зеленский отметил вклад николаевских артиллеристов и десантников в успехи ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил вклад николаевских воинов в успехи ВСУ – 406-й отдельной артиллерийской бригады и 79-й десантно-штурмовой бригады.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский напомнил, что украинская артиллерия нанесла значительные потери оккупантам.

- Вы отправляете оккупантов на Суд Божий, вы отправляете чертей обратно в ад. Сегодня это с особым пылом и огоньком в глазах делает 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Мы благодарны ее бойцам… как описать вашу ювелирную работу двумя словами – точно и громко. Мы благодарим вас за все уничтоженные вражеские колонны, склады, базы и штабы, важные переправы и мосты, – сказал Зеленский.

Также в своей речи он рассказал о достижениях николаевских десантников.