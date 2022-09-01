Президент Зеленский отметил вклад николаевских артиллеристов и десантников в успехи ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил вклад николаевских воинов в успехи ВСУ – 406-й отдельной артиллерийской бригады и 79-й десантно-штурмовой бригады.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Зеленский напомнил, что украинская артиллерия нанесла значительные потери оккупантам.
- Вы отправляете оккупантов на Суд Божий, вы отправляете чертей обратно в ад. Сегодня это с особым пылом и огоньком в глазах делает 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Мы благодарны ее бойцам… как описать вашу ювелирную работу двумя словами – точно и громко. Мы благодарим вас за все уничтоженные вражеские колонны, склады, базы и штабы, важные переправы и мосты, – сказал Зеленский.
Также в своей речи он рассказал о достижениях николаевских десантников.
- Наши десантно-штурмовые войска. Вы всегда первые! Потому что никто, кроме вас! Эти лозунги – не просто слова. Восемь лет и 200 дней враг это знает. А сегодня оккупанты особенно чувствуют силу и мощь 79-й десантно-штурмовой бригады, 25-й и 80-й воздушно-десантных бригад. В частности, в Харьковской области, которую вы успешно освобождаете от врагов. И в Донецкой области, где вы успешно сдерживаете врага, – отметил Глава государства.