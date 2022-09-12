«Враг – в панике. Украина гордится вами»: Зеленский верит, что ВСУ освободят Донбасс и Крым

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободят все временно оккупированные территории Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Сегодня ваши действия на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг – в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится о вас, ждет вас. Это непростой путь – к победе. Но мы уверены: он вам по силам. Вы выйдете на нашу границу, на все участки. Увидите наши рубежи и вражеские спины. Увидите, как сияют глаза наших людей и пяти оккупантов. Они назовут это жестами доброй воли. Мы назовем это победой, – обратился Зеленский к ВСУ.