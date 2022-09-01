Семьям николаевцев, которые погибли из-за российских обстрелов, будут выплачивать 20 тысяч гривен матпомощи

Семьям николаевцев, которые погибли в результате ракетных ударов, будут выплачивать 20 тысяч гривен материальной помощи за каждого умершего.

Об этом свидетельствует решение исполнительного комитета №475 от 22 августа.

В частности, решением вносится дополнение в Порядок предоставления материальной помощи гражданам города Николаева, утвержденный решением исполкома городского совета от 13.05.2020 № 366 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам города Николаева».

«Семьям лиц, погибших в результате ракетных обстрелов на территории города Николаева в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, - 20000 грн за одного погибшего», - говорится теперь в положении.

Для оформления такой помощи нужно обратиться в любое управление социальной защиты населения.

Напомним, что по состоянию на начало августа сообщалось, что российская армия убила 132 мирных жителя Николаева после начала широкомасштабной войны.