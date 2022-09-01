«Каждый день проезжаю военных медиков, там постоянно мешки»: Оккупант рассказывает про большие потери, после наступления ВСУ

Российский военный, находясь в Харьковской области рассказывает про удачное наступление ВСУ, потери и отсутствие помощи.

Об этом сообщает ГУР.

На вопрос друга, когда тот планирует вернуться домой, оккупант говорил что об этом речь идти не может, потому что обстановка обострилась.

- П*здец, какое нах*й возвращение? Новости читаешь? Ну нам даже в спину тормознули, у нас сегодня один 300-й. Они вплотную х*ячат уже прям, в смысле вот впереди у пацанов стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят.

- Че дистанция такая большая?

- Да ну не то, чтоб большая, там короче расп*здошили один пост. И они через короче береж пошли, и грубо говоря, я сейчас цифры озвучивать не буду, но до батальона национального точно здесь ходят. Связи нету них*я. Мы каждый день ездим, я езжу короче заряжаю батарейки. Каждый день проезжаю мимо этих военных медиков, там постоянно мешки-мешки-мешки, думаю них*я себе, еб*ть. Тут к нам должны были, если че ребята ехать и че-то пошло не так и теперь мы сами, бл*ть. И смена приехала и обработано уехала, бл*ть.

- Я поражаюсь б.

Оккупант говорит, что ситуация стала похожа на «старый Гостомель», а также добавил, что уже получает сообщения с инструкцией сдачи в плен.

- Бл*ть, был бы это закрытый канал, я б тебе больше рассказал, ты б вообще ах*ел. Я когда узнал, бл*ть п*дец ах*ел, а там приезжает это *бло довольное постоянно, бл*ть. «Ну че как, сигареты есть?», - спросил обстановку, я ему рассказал, тот бл*ть аж шляпу снял, закурил, говорит: «Есть че въ*бать?». Бл*ть, при чем мы на этих п*дорасов грешили, бл*ть в смысле «у*баны криворукие». С*ка, три дня там четко кладут, прям вообще четко еб*ть, у меня вот слева, вообще уже места нет в этом, пол подпилен весь осколками.

На эти позиции, куда мы ездили пацанов забирать, уже с нее нам еб*шат. И еще угнали 6 уралов у нас еб*ть. Нам уже СМСки приходят «сдавайтесь» и вся х*рня. Мне кажется, пахнет «старым Гостомелем», прям п*здец как пахнет.

Напомним как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказывает об удачном ударе ВСУ на Харьковщине: «Наступление прос*али».