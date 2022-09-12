Вступило в силу решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян

С 12 сентября вступает в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с россией.

Об этом свидетельствует решение Совета ЕС от 9 сентября.

Граждане россии больше не смогут оформлять виз для поездок в страны Шенгенской зоны по упрощенной процедуре. Число новых виз для россиян должно существенно сократиться.

Сбор за оформление визы теперь составляет 80 евро вместо 35 евро. Кроме того, потребуется больше документов, увеличится время оформления и будет ограничена выдача многократных виз.

Напомним, в Черногории хотят поддержать ЕС в вопросе отмены безвизового режима для россиян.