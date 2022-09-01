«Добро пожаловать в ад»: Укрпочта запускает первый маркированный конверт военного времени

«Укрпочта» выпустила символический маркированный конверт «Добро пожаловать в ад».

О запуске нового конверта сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Facebook.

На нем изображено, как Вооруженные Силы Украины «отправляют» в ад президента россии путина, а сверху размещена марка «Тризуб».

«В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но благодаря нашим ВСУ происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет Укрпочта», – написал он.

«Добро пожаловать в ад» – это первый маркированный конверт военного времени, за дизайн которого проголосовало более 200 тысяч украинцев.

«Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас ощущают наши враги… Ну и новая марка «Тризуб» на конверте, как наш символ, на который орки реагируют как вампиры на чеснок – особый уровень защиты» , – добавляет Смелянский.

Точную дату запуска продаж объявят впоследствии.