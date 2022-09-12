Пленный оккупант рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ на Харьковщине

Российский захватчик, который с марта дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области, рассказывает, как контрнаступление ВСУ деморализовало войска с рф и те окончательно утратили веру в победу.
Об этом сообщает СБУ.
Оккупант подписал контракт с российской армией 16 февраля, через 10 дней он был отправлен в «командировку», а уже 2 марта незаконно пересек границу с Украиной.
«За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя, в том числе командир дивизии полковник Скворцов», – говорит 20-летний гранатометчик.
Брошенные своими командирами, захватчики попали под шквальный огонь украинских защитников на подходе к Шевченковскому. Их перехватили, а колона была сожжена.
Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Также он обращается к родителям русских солдат с призывом не отпускать своих детей на войну
«Те, кто не сдался - погибли. Из-за этого я советую всем военнослужащим россии сдаваться в плен. Здесь о вас позаботятся и накормят. А также матерям и отцам своих детей – не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война», - говорит он.