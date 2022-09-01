В РосСМИ появились новости о смерти херсонского гауляйтера Сальдо, но их быстро удалили

Несколько российских СМИ опубликовали новости о смерти гауляйтера Владимира Сальдо. Но потом все статьи исчезли.

Новости опубликовали Lenta.ru, Газета.ru, РИА.Новости.

Сальдо умер в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского в возрасте 66 лет.

«После применения боевых ядовитых веществ по отношению к главе ВГА Херсонской области Владимиру Сальдо, медики диагностировали осложнения в виде тромбоэмболии легочной артерии. 5 августа его госпитализировали и с тех пор он находился в больнице», - говорится в РосСМИ.

Также о смерти Сальдо написал и предатель представитель оккупационных властей Кирилл Стремоусов, но пост затем удалил.

«Умер Владимир Сальдо. Он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас. Приношу свои соболезнования родственникам Владимира Васильевича. Мечта Сальдо об освобождении Херсона сбудется. Сейчас мы заняты достойным прощанием с большим человеком, все остальные вопросы отложены как минимум на неделю», - написал Стремоусов.

Напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Через некоторое время стало известно, что Сальдо ввели в медикаментозную ком, его могли отравить. Сальдо положили в московскую больницу , в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского. Позже гауляйтер Сальдо пришел в себя, но его состояние стабильно тяжелое .