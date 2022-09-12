Из украинских портов вышли 9 суден, а еще 13 вошли за загрузку

В понедельник, 12 сентября, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 9 судов из 163,8тысяч тонн агропродукции. Судна направляются в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Уточняется, что сегодня одесские порты планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией. Утром было пришвартовано 6 судов из них три судна в порте «Южный», два у причалов портов Одессы и одно в «Черноморске».

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 2,78 миллионов тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, что ранее Ким рассказал, что для Николаевщины очень важно, чтобы ее порты включили в «зерновой коридор».