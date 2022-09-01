За две недели ВСУ на Юге Украины освободили 13 населенных пунктов – потери врага составили 1800 оккупантов

На юге Украины ВСУ с начала недавних активных действий удалось сдвинуть линию фронта от 4 до 12 километров.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Общая площадь освобожденных территорий – более 500 кв.км. Освобождены 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

В течение 2 недель на южном направлении потери россиян составили 1800 оккупантов, поражено более 150 пунктов управления, командных и опорных пунктов, уничтожено 122 танка и более 500 единиц авто-бронетехники, 134 артиллерийские системы, около 20 РСЗО, 2️ самолета, 2️ вертолета, 13 БпЛА, 70 складов боеприпасов. По мостам и переправам нанесено до 140 огневых поражений.