«Проигрываем мы, конкретно причем»: Оккупант рассказал о плохом положении армии после наступления ВСУ на Харьковщине

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказал про удачное наступление украинской армии, после которого мала вероятность уцелеть.

Об этом свидетельствует разговор, опубликованный ГУР.

- Че у вас, как дела? - Плохо все, пап. - Что такое? - Проигрываем мы, конкретно причем. - Да ты че? - Я тебе серьезно говорю, знаешь сколько у нас уже 300-х? Они молчали-молчали, сейчас знаешь, как за эти два дня они нас раз... помотали? Они у нас в тыл, нам даже бежать некуда. Они только наступают-наступают-наступают.

- А авиация, артиллерия че у вас?

- Артиллерия, ну она бьет-бьет-бьет. По ней бьют. Минометы не могут работать, потому что в лесу эти стоят. Они их сразу хлопают. И в тылу они нас, мы бежать не можем, мы вообще в окружении, короче, конкретном.

- Вы не в кольце, не в окружении?

Ну вот они нас берут в кольцо, третий день уже в броне ходим, даже не снимаем ее. Есть и солнцепеки настолько рядом стреляют, что они уже через реку перешли, понял? Через реку.

- То есть, до этого мы их через руку сдерживали, а завтра мы уже реку перешли.

- Да ты че?

- То есть, если мы колонной отсюда поедем, будем сваливать, папа они нас могут оттуда и просто, или хотя бы дорогу заминировать и все, поэтому мы пока здесь.