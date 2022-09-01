В Эдинбурге началась церемония прощания с Елизаветой II

В понедельник, 12 сентября, в Эдинбурге, столице Шотландии, началась церемония прощания с королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Около 16 часов по киевскому времени через центр Эдинбурга двинулась процессия с гробом королевы – из замка Холирудхауз в Эдинбургский собор. Гроб сопровождают все дети Елизаветы II.

В соборе пройдет вечерняя служба, которая продлится около часа. В 17 часов по британскому времени (около 19:00 по Киеву) внутрь начнут впускать британцев, которые хотят отдать честь королеве.

Тысячи людей раньше времени перед началом процессии собрались на улицах и занимают очередь на вход в собор.

Фото- и видеосъемка событий на мобильные телефоны запрещена, людей также попросили по своему усмотрению брать с собой еду и воду, поскольку ждать, возможно, придется в течение нескольких часов.

Гроб с телом Елизаветы II будет оставаться в Эдинбургском соборе ровно сутки, после чего его отвезут в аэропорт Эдинбурга и оттуда - в Лондон, где его снова встретят король Чарльз III с супругой. В Лондоне гроб отвезут сначала в Букингемский дворец, далее - в Вестминстерский зал, где он будет оставаться следующие четыре дня.

Напомним, что ранее Чарльз III провозглашен королем Соединенного Королевства.