«Вы настоящие герои!»: Президент Зеленский поблагодарил бригады ВСУ, которые освобождают Юг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил три бригады ВСУ, которые освобождают территории на Юге Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на Востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на Южном направлении. Благодарю 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед, несмотря на особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов. Благодарю бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага. Ребята, вы настоящие герои! – сказал Зеленский.