В освобожденных Балаклее и Чугуеве заработали отделения Новой Почты

В городе Балаклея, который официально освобожден всего пять дней назад, с 12 сентября заработало первое отделение Новой почты.

Об этом говорится в сообщении компании.

Пока отделение будет мобильным, автомобили компании будут стоять на улице Октябрьской, 18 ежедневно с 11 до 16 часов. Отделение работает на прием и получение посылок до 10 кг.

Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя.

С 12 сентября также заработало стационарное отделение Новой почты №1 в Чугуеве по адресу: улица Героев Чернобыльцев, 50А. Она будет работать ежедневно с 9 до 17. В отделении доступны все финансовые услуги и доставка.

До конца текущей недели компания планирует открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Директор по управлению репутацией группы компаний Новая почта Елена Плахова в комментарии Forbes рассказала, что большинство отделений компании сильно повреждены и полуразрушены. Для их обновления Новая почта выделила 50 млн грн.