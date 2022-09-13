Больница в Николаевской области получила медоборудование от ОО «Будущее Николаева»

Общественная организация «Будущее Николаева» передала медицинское оборудование в одну из больниц Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГО.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом Help for Ukraine, рассказала глава общественной организации, депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская.

В частности, было передано 20 комплектов костылей и 4 ходунки Walkers (4 колеса).

«В течение шести месяцев полномасштабной войны в нашу общественную организацию обращаются за помощью пенсионеры и люди с инвалидностью не только из Николаева, но и из других районов области. Люди с инвалидностью жалуются, что не могут месяцами получить необходимую помощь от местных властей, и мы предложили свою помощь», — отметила Татьяна Домбровская.

Несколько месяцев назад команде «Будущее Николаева» удалось доставить из Германии коляски, костыли и роллеры для жителей Николаева.

Также наша команда волонтеров помогла жительнице села Пески из Баштанщины, которая из-за болезни потеряла обе ноги. Она несколько месяцев безрезультатно пыталась получить пособие от местных органов социальной защиты. Так что недавно женщина получила очень удобную коляску из Германии.