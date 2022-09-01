Гауляйтер Сальдо записал видео – заявил, что «поправлял здоровье», а сейчас «занимается бюджетом»

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо записал видео, где заявил, что находился под наблюдением «серьезных врачей», а теперь работает над бюджетом области на следующий год.

Видео размещено в Telegram.

- Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был под попечительством очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы Херсонской области всегда были со мной… Именно сейчас у меня есть возможность поработать над бюджетом области до конца года и на следующий год. Это очень хороший показатель, это серьезная работа, которая приведет к тому, что Херсонщина будет преуспевающей, стабильной и ровной, - заявил он.

Напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Через некоторое время стало известно, что Сальдо ввели в медикаментозную ком, его могли отравить. Сальдо положили в московскую больницу , в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского. Позже гауляйтер Сальдо пришел в себя, но его состояние стабильно тяжелое.

12 сентября несколько российских СМИ опубликовали новости о смерти гауляйтера Владимира Сальдо. Но потом все статьи исчезли. Также о смерти Сальдо написал и предатель представитель оккупационных властей Кирилл Стремоусов, но пост затем удалил.