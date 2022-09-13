Генсек США отметил значительный прогрес ВСУ, но у россии еще есть достаточные ресурсы для продолжения войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских оккупантов только начинается, но украинские силы уже успели добиться «значительного прогресса».

Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции в Мехико, сообщает «ЕП».

- То, что они сделали, было очень методично спланировано, и, конечно, это удалось благодаря преимуществам от значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов и многих других стран с целью обеспечения того, чтобы в руках Украины было оборудование, необходимое для проведения этого контрнаступления, – сказал Блинкен.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что еще рано говорить о том, куда приведет результат украинского контрнаступления.

Он отметил, что война, вероятно, продлится еще какое-то время, поскольку у россии все еще есть очень значительные силы и вооружения в Украине, которые она все еще использует для ударов без разбора против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

«россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить», - сказал он.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что ВСУ будут и дальше идти вперед, чтобы не получить невыгодные переговоры с рф.