Ряд стран ЕС больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.

Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России.

В то же время, как отмечают туроператоры, к списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген).

По информации участников рынка, в силу разных причин (например, из-за сокращения штатной численности консульства) сроки рассмотрения визовых заявлений россиян по факту уже увеличились еще до 12 сентября. В среднем рассмотрение документов занимает около четырех недель, но ситуация сильно разнится от консульства к консульству.

Как известно, с 12 сентября вступает в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с россией.