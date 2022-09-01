Кулеба поделился условиями, при которых Украина пойдет на переговоры с рф

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не исключает переговоров с россией, но готова согласиться на них только, когда речь пойдет о полном восстановлении территориальной целостности.

Об этом Кулеба рассказал в интервью «РБК-Украина».

По словам министра, любая война заканчивается переговорами.

«Сегодня переговоры с россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, которые она понимает. Но мы готовы сесть и за стол, если речь пойдет о полном восстановлении территориальной целостности Украины. И это мы очень четко всем партнерам артикулируем, они тоже не исключают возможность переговоров», - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что международные партнеры соглашаются с тем, что сейчас нет никаких индикаторов, что россия готова к таким серьезным переговорам, или что уже сложились условия для таких переговоров.

Министр добавил, что сейчас Украина тяжело отвоевывает каждый квадратный километр своей территории,но заряжена именно на возвращение оккупированных районов.

В то же время Кулеба предположил, что «часть территории Украины будет освобождена военным путем, а часть, возможно, – дипломатическим».

Он также отметил, что в тот момент, когда россия предоставит «серьезный сигнал о готовности к переговорам», то и Украине, и ее партнерам нужно будет «очень внимательно проанализировать, почему этот сигнал поступил».

Кулеба считает, что россия проявит «серьезную заинтересованность в реальных переговорах в тот момент, когда осознает и смирится с тем фактом, что ее позиции максимально ослабли, она не может удержать даже то, что захватила, ей нужно будет резко стабилизировать ситуацию».

Он добавил, что речь пойдет даже не о том, чтоб «сохранить лицо», а о том, чтобы сохранить то, что они на тот момент будут контролировать.

«Но тогда возникает логичный вопрос: если на этот момент мы будем находиться в успешном наступлении и будем освобождать свои территории, то почему нам нужно о чем-то договариваться с агрессором? Наша конечная цель – это освобождение наших территорий. Мы с ними сражаемся не ради того, чтобы сесть и где-то договориться о том, что они здесь остаются», - подытожил он.

Напомним, что ранее Кулеба заявил, что «лучшее место для переговоров с путиным – это поле боя».