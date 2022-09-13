В разведке считают, что оккупанты готовят новые обстрелы Запорожской АЭС, под угрозой остаются другие станции

Оккупанты готовят очередные провокационные обстрелы Запорожской атомной электростанции, под угрозой террора остается вся энергетическая инфраструктура, в том числе и другие АЭС Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять в конечном счете и на другие атомные объекты, на другие атомные станции», - сказал он.

Юсов добавил, что есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции. У личного состава агрессора есть план пребывания в укрытии во время своих сигналов, есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которых сейчас осталось лишь несколько, которые соединяют ЗАЭС с украинской энергосистемой.

«Мы уже видели последствия предыдущих обстрелов ЗАЭС и не только обстрелов. Речь идет о системном ядерном терроризме», - сказал он.

Юсов подчеркнул, что фактически государство-террорист захватило ядерный объект и, увидев определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом откровенную гуманитарную катастрофу и кризис в преддверии зимы.

«путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу», – отметил представитель разведки.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС полностью остановлена – последний работающий реактор переводят в холодное состояние.