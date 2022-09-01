В ОП презентовали первый документ о гарантиях безопасности для Украины

Во вторник, 13 сентября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по «Киевскому договору по безопасности» для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Рекомендации, созданные экспертной группой, подразумевают многоуровневый подход к гарантиям. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

«Сегодня мы презентуем результат работы, не имеющей прецедентов в новейшей истории, как нет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерного государства и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства. С помощью союзников Украина успешно противостоит этому нашествию. Однако – этого нельзя не заметить – решение нередко приходилось принимать ad hoc, а разработка механизмов этой помощи потребовала много времени, которого всегда не хватает на войне и оплачивается болью, кровью и жизнями», – отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что украинцы сорвали планы агрессора и отстояли свое государство, а оккупированные земли обязательно будут возвращены. В то же время необходимо позаботиться о том, чтобы Украина была полностью обеспечена в будущем.

«Мы должны сделать так, чтобы лозунг «Можем повторить» вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только «Никогда снова». Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отразить у русских желание реванша. И способна нанести агрессору непоправимый вред в случае, если это желание окажется непреодолимым. Безопасные гарантии направлены на то, чтобы помочь нам создать такую ​​мощь», – заявил Андрей Ермак.

Бывший генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен отметил, что победа Украины в этой войне является непосредственным приоритетом.

«Просто сейчас украинцы показывают на передовой, что имея необходимые ресурсы, они могут победить россию на поле боя. Украинцы демонстрируют волю к борьбе, и демократический мир должен и дальше предоставлять им средства для нее. Когда эта война закончится, мы должны гарантировать, что россия никогда больше не сможет вторгнуться в Украину. Лучший способ сделать это – чтобы у Украины была значительная военная сила, способная противостоять любому будущему российскому нападению», – подчеркнул он.

Он также добавил, что принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал владимиру путину.

«Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна. Это дало бы сигнал украинскому народу, что мы преданно поддерживаем независимость и суверенитет Украины столько, сколько это нужно», - добавил Андерс Фог Расмуссен.

Предлагаемые рекомендации предусматривают:

- Украине нужны ресурсы для содержания мощных ВСУ, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям РФ.

- Многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.

- Гарантии безопасности должны определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения.

- Договор объединит основную группу стран-союзников и Украины. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

- Пакет гарантий содержит как превентивные меры, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

- Структура договора предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например, соглашения об обеспечении современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.

- Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО.

С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться по этой ссылке.