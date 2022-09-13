В Грузии российских туристов выгнали из «маршрутки» за фразу «слава россии»

В сети опубликовали видео, снятое в грузинской «маршрутке», из которой со скандалом высадили российских туристов за фразу «слава россии».

Видео распространяется в Telegram.

Когда и где было снято видео, неизвестно. На нем грузинка снимает на видео мужчину и женщину - российских туристов, которые, по словам автора видео, выкрикнули «слава россии».

— Мотайте отсюда! Проклятые! Вы не нужны ни в Грузии, ни в Европе, ни в США! Оккупанты! - заявили турристам пассажиры маршрутки.

Напоследок грузинские женщины, осуждающие русских оккупантов, проводили туристов со словами «Путин – х**ло! Слава Украине! Героям слава!».