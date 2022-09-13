Британский политик предложили признать партию «единая россия» террористической организаций

В Британии предложили объявить российскую партию «единая россия» террористической организацией. Заявление прозвучало на фоне предложения о запрете выдачи россиянам всех туристических виз.

Об этом заявил член комитета по иностранным делам британского парламента, депутат Лейбористской партии Лиам Бирн после визита в Киев.

«На сегодняшний день Россия потратила огромные ресурсы и мало что получила и в краткосрочной перспективе не надеется на мобилизацию для достижения новых прорывов. Пора выйти за рамки фразы «путин должен потерпеть поражение» и установить цели, подкрепленные обязательствами по военной поставке для их достижение», – отметил британский политик.

По его словам, такими целями может быть создание безопасного воздушного пространства над Украиной за счет комплексной противовоздушной обороны, полная деоккупация украинской территории, преследование рф за агрессию и военные преступления, взыскание репараций и возвращение всех пленных и перемещенных лиц.

«Предлагаю рассмотреть усиление давления на российскую элиту путем объявления «единая россия» террористической организацией, как мы это сделали в случае ЭТА, «Хезболлы» или ХАМАС, запрет на российские туристические визы и более сильные гарантии для экспорта (зерна), например запрещенный для полетов зона над Черным морем», – подытожил Бирн.

Напомним, что ранее в Винницкой области заблокировали активы олигарха из «единой россии» на ₴2 миллиарда – имущество пытались прятать в грузовиках с символикой КК.