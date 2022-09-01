Впервые в истории: Военнослужащий Нацгвардии Украины стала чемпионкой мира по соревнованиям по дрессировке

Член сборной Кинологического союза Украины старший лейтенант НГУ Виктория Безус со своей служебной собакой Блике стали чемпионами мира по Дрессировке IGP WM FCI 2022, который закончился 11 сентября в городе Роуднице-над-Лабой в Чехии.
Об этом сообщает Нацгвардия.
Впервые за всю историю соревнований IGP чемпионкой мира становится украинка, продемонстрировав отличные результаты в трех разделах соревнований (в разделе послушание Виктория получила самый высокий балл – В97!) и высокий общий балл – 288.
«Это историческая победа для всей Украины, потому что благодаря Виктории и Блике впервые на соревнованиях по IGP прозвучит украинский гимн и развевается в небе желто-голубой флаг!» - говорится в сообщении.