Глава «Укрзалізниці» опубликовал фото железной на Харьковщине – много путей взорвано, рядом лежат снаряды

Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин сообщил, что компания начала работу по восстановлению путей на деоккупированных территориях Харьковской области, и показал, во что оккупанты превратили железную дорогу.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

По словам Камышина, основная проблема - это мины.

«Сегодня нам не удалось добраться до города Балаклея. Завтра саперы должны закончить свою работу. И этот путь еще несколько дней будет стоять без использования, ржавый. Лишь несколько», – заверил Камышин.

Также рядом с железнодорожным полотном до сих пор остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

Кроме того, колеи усеяны следами взрывчатки. Такие повреждения, по словам главы УЗ, можно отремонтировать за несколько часов, но подобных мест очень много.