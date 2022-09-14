«Наши места на отпуск продавали по 50 тысяч за место»: Оккупант рассказал про дезертиров и продажу «отпускных» мест

Российский военный так называемых «длнр» рассказал про уклонистов и продажу мест под отпуск.

Об это свидетельствуют перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- В тот раз поехали в отпуск, это самый 3-й и 5-й бат, с 3-го бата не вернулись 15 человек.

- Ловят тут, ловят постоянно пишут, и в лнр ловят, и в Донецке ловят.

- Говорили, тот приедет, тот приедет, а у нас с каждым днем все людей меньше и меньше. Из 31 человеку уже, наверное 150 или 190 осталось, за полгода блин. Там у нас из каждого батальона должна по 15 человек ехать в отпуск. Ну это последнее время, там вообще по 5 было и короче, наши места продавали по 50 тысяч за место.

- Ахр*нели блин, наглецы.