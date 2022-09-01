Последний полет королевы Елизаветы II стал самым отслеживаемым рейсом в истории. За передвижением воздушного судна следили более 5 млн человек.

Такие данные приводит сайт отслеживания полетов Flightradar24, передает Reuters.

Накануне самолет с гробом королевы Великобритании прилетел из Эдинбурга в Лондон.

В Flightradar24 рассказали, что беспрецедентные 6 млн человек пытались следить за полетом в течение первой минуты, что повлияло на стабильность платформы.

- Спустя 70 лет после ее первого полета в качестве королевы на борту BOAC Argonaut Atalanta, последний полет королевы Елизаветы II стал самым отслеживаемым полетом в истории Flightradar24, — рассказал директор по коммуникациям компании.

Также там отметили, что этот рейс более чем в два раза превысил предыдущий рекорд, когда мир следил за полетом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Государственные похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, в 13:00 по киевскому времени. Перед этим воздать честь Елизавете II можно будет в Вестминстер-Холле в течение четырех дней. Представителей россии, белоруссии и Мьянмы на государственное захоронение не пригласили.