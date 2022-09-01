«Били, пытали. Просишь воды - дают водку. Думал, убьют»: Херсонский священник рассказал о пытках в российском плену

Херсонский священник, отец Сергей (Чудинович) рассказал, как помогал больным и малоимущим, когда Херсон оккупировали российские войска, а также о пытках, которые пришлось пережить в плену.

Об этом он рассказал в интервью «Украинскому центру».

Отец Сергей сообщил, что в феврале увез жену и четырех детей в Николаевскую область, а когда вернулся в Херсон, город был уже оккупирован, была разрушена логистика и тяжелее всего пришлось малоимущим и больным. Для них создали социальный центр.

— Там и парикмахерская, и кофейня, и медкабинет, и продовольственный склад. Все было. Я ездил в Николаев за лекарством. Прикрывался рясой. Надеялся, что попа не будут трогать. Дурачил оккупантов как мог. Но когда они меня задержали, сказали: «Не думай, что такой умный, мы все о тебе знаем». Теперь узнать о любом – не трудно. Фамилию напиши в Google – и все увидишь, – рассказал он.

Сергей Чудинович говорит, что его задержали 30 марта и держали, как ему кажется, в помещении полиции. Там его избивали и издевались над ним. Священник уже готовился к смерти, а когда больше не было сил, сказал россиянам, что пойдет на их условия и его отпустили. Поэтому он смог выехать на подконтрольную Украине территорию.

— Держали, кажется, в помещении полиции. Точно не скажу, потому что глаза были завязаны. Били, пытали. Пить не давали. Просишь воды – дают водку. Умеют ломать людей. Хотели, чтобы согласился сотрудничать. Я реально приготовился к смерти. Думал, убьют. Спас Бог. Издевательство длилось сутки, и я не выдержал – сказал, что пристаю на их условия. Меня освободили. Затем выбрался на подконтрольную Украине территорию. Обратился в правоохранительный орган, меня проверили, в том числе на полиграфе. У государства нет ко мне претензий. Тогда же я сделал публичное заявление, извинился перед народом. Следовало рассказать, что происходит с нашими людьми, которые оказываются в плену. Многие, побывав в подвале у россиян, говорят, что ничего страшного не произошло. Это не так. Перед тем как выступить публично, я посоветовался и с семьей, детям объяснил, зачем это нужно. Дети болезненно отреагировали на мое заявление. Шума было много в прессе, – добавил он.

Напомним, из освобожденные из плена украинцы прибыли в Николаев, где рассказали о пытках и издевательствах россиян.