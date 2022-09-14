Глава Еврокомиссии заявила, что Украина присоединится к единому рынку ЕС и зоне свободного роуминга

Украина присоединится к единому рынку Европейского союза и зоне свободного роуминга.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обращенния в Европарламенте.
«Мы включим Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Наши дорожки солидарности пользуются большим успехом. Исходя из всего этого, Еврокомиссия будет работать с Украиной для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. И наоборот», - заявила она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что единый рынок ЕС - одна из величайших историй успеха Европы.
«Пришло время сделать его успешным и для наших украинских друзей», - заявила она.
Ранее сообщалось, что Украина намерена присоединиться к роумингу ЕС, чтобы обеспечить связь для 5,7 миллионов переселенцев.