Глава Еврокомиссии заявила, что Украина присоединится к единому рынку ЕС и зоне свободного роуминга

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обращенния в Европарламенте.

«Мы включим Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Наши дорожки солидарности пользуются большим успехом. Исходя из всего этого, Еврокомиссия будет работать с Украиной для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. И наоборот», - заявила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что единый рынок ЕС - одна из величайших историй успеха Европы.

«Пришло время сделать его успешным и для наших украинских друзей», - заявила она.

Ранее сообщалось, что Украина намерена присоединиться к роумингу ЕС, чтобы обеспечить связь для 5,7 миллионов переселенцев.