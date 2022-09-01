В Генштабе сообщили, что около 5 тысяч военных ВСУ прошли подготовку в Британии

Около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку в Великобритании.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих, начатая британским правительством.

В настоящее время с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и собственно Соединенного Королевства обучение «Interflex» успешно завершили почти 5 тысяч наших военнослужащих.

Отмечается, что они получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонных действий в урбанизированной местности.

По данным Генштаба, в ближайшее время планируется расширение операции «Interflex», в частности - на младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

Напомним, что украинские военные будут проходить учения в Дании.