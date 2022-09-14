За неделю жителям Николаева предоставили почти 5 тысяч продуктовых наборов, – Анна Замазеева

Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Світлі справи»), действующий под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой 24/7, работает над обеспечением гуманитарной помощью николаевцев.

Об этом Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

«Ежедневно собираем запросы и потребности, чтобы ни один из нуждающихся в помощи не остался без внимания!», - отметила Анна Замазеева.

Она сообщила, что только за последнюю неделю волонтеры гуманитарного штаба передали:

- 4869 продуктовых наборов пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, малоимущим николаевцам и донорам крови.

- 871 ед продукции для жителей с. Шевченково, с. Кобзарцы и с. Луч.

- 429 наборов с детским питанием, памперсами, молочной продукцией и 350 индивидуальных наборов гигиены «HEKS EPER» для семей с детишками до 5 лет.

- 3058 единиц продукции для столовых, которые готовят для временно перемещенных лиц, в т.ч. и по программе «Убежище своим».

- 18 550 литров чистой питьевой воды, в тч от БФ «ACTED» для Николаевцев.